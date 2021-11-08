В понедельник, 8 ноября, в Службу спасения "101" за помощью обратилась женщина из с.Ясенов Золочевского района Львовской области. Женщина рассказала, что ее сын упал в колодец глубиной около 20 метров.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Львовской области в понедельник, 8 ноября.

Мать обнаружила, что во дворе открыт колодец и оттуда слышен голос сына.

К месту происшествия прибыли спасатели ГСЧС. Они увидели мужчину, который находился на дне колодца по пояс в воде. С помощью спецсредств потерпевшего 1976 года рождения вытащили на поверхность и передали медикам.

Спасатели вытащили мужчину, который упал в колодец. Источник: Facebook/ГСЧС Львовской области

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пенсионерка упала в гигантскую яму, которую вырыли коммунальщики. Бабушке помогли взобраться на ровную поверхность несколько мужчин. Трое молодых человек держали пластиковое ограждение, которое использовали как лестницу. Сначала пенсионерка самостоятельно начала карабкаться по импровизированной лестнице, а затем уже мужчины помогли ей подняться наверх до конца.

Также мы писали, что под Черновцами полицейским пришлось спасать из колодца 25-летнего нетрезвого водителя, который очутился там после столкновения его ВАЗа с бетонным навесом. Прибывшие на вызов о ДТП правоохранители услышали крик о помощи из колодца. С помощью троса полицейские оперативно вытащили пострадавшего мужчину, оказали ему первую помощь и вызвали врачей.