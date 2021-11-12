В Ровенской области пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили 70-килограммовую авиационную бомбу.

Об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС.

"11 ноября группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области была обнаружена и уничтожена путем подрыва авиационная бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в лесном массиве вблизи с. Каменная Ива Дубенского района", - сказано в записи.

Спасатели обратились ко всем гражданам с просьбой соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных металлических предметов, похожих на боеприпасы. И ни в коем случае не брать их в руки, а сообщать о находках на спецлинии "101" или "102".

Ранее "Страна" сообщала, что в итальянском Турине 10 тысяч жителей эвакуировали из-за авиабомбы времен Второй мировой войны.

Мы также писали, что во Львовской области нашли огромную авиационную бомбу. Фугасную авиационную бомбу времен Второй мировой войны нашли вблизи города Броды во время санитарной чистки леса.