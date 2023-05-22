В Луцке девушка залезла на линии электропередач. Спасатели сняли ее с опасного места и передали медработникам.

Об этом сообщили спасатели.

По данным спасателей, инцидент произошел вечером 21 мая. В службу 101 поступило сообщение о том, что в Луцке на проспекте Соборности есть угроза жизни девушки. Она находилась на высоте более 2,5 метров, держась за провода электроснабжения.

Спасатели подъехали к девушке на пожарке, чтобы снять ее с ЛЭП.

По словам очевидцев, у девушки заметили нарушения психики.

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