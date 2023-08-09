В Буче 13-летний подросток получил больше 90% тяжелых ожогов тела, когда залез для развлечения на крышу электропоезда.

Об этом сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов в своем телеграм-канале.

Мальчика поразило током, повреждения были практически несовместимы с жизнью. Но его удалось чудом спасти, доставив в сопровождении экипажа полиции в Ожоговый центр столицы.

Сейчас врачи борются за жизнь ребенка.

Капитана Олег Коцюк и капрал полиции Виталий Корзун, которые помогли экстренно госпитализировать подростка

Напомним, что под Киевом двоих 13-летних подростков ударило током на грузовых вагонах, один из них погиб на месте.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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