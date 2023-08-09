В Буче подросток получил более 90% ожогов тела, забравшись на крышу электрички
В Буче 13-летний подросток получил больше 90% тяжелых ожогов тела, когда залез для развлечения на крышу электропоезда.
Об этом сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов в своем телеграм-канале.
Мальчика поразило током, повреждения были практически несовместимы с жизнью. Но его удалось чудом спасти, доставив в сопровождении экипажа полиции в Ожоговый центр столицы.
Сейчас врачи борются за жизнь ребенка.
Капитана Олег Коцюк и капрал полиции Виталий Корзун, которые помогли экстренно госпитализировать подростка
Напомним, что под Киевом двоих 13-летних подростков ударило током на грузовых вагонах, один из них погиб на месте.
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