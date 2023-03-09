В депо Фастов (Киевская область) при столкновении поездов получил повреждения электропоезд ЭПЛ-9т, который лишь 7 января вышел на линию после модернизации на Киевском электровагонеремонтном заводе.

Об очередной аварии на "Укрзализнице" сообщил источник "Страны".

Также в распоряжении нашего издания появились фото повреждений поезда.

Ранее источники "Страны" сообщали о ряде аварий на железной дороге. Среди причин того, почему в последнее время участились случаи схода вагонов с рельсов и аварии на стрелочных переводах, собеседники "Страны" в "УЗ" называют "потерю контроля за технологией и безопасностью движения".

Кроме того, ранее источники в правительстве рассказали "Стране", что одна из главных причин увольнения главы "УЗ" Александра Камышина - очень плохое состояние железных дорог, а последней каплей стал сход с рельсов поезда Киев-Варшава накануне приезда президента США Джо Байдена, который должен был ехать в Киев по такому же маршруту.

Напомним, 1 марта на переезде в Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд, движение останавливали.

Тем временем война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.