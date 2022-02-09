Полиция устанавливает обстоятельства поражения током жителя Боярки в Киевской области. Он получил мощный разряд, пытаясь сделать фотосессию на вагоне.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции Киевской области.

8 февраля около 1:00 в полицию поступила информация о том, что на перегоне "Тарасовка-Боярка" мужчина получил поражение электрическим током. На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 27-летний местный житель залез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркое фото, и получил удар током от проводов высокого напряжения. Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №2.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины этого случая. По результатам проверки этого события будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Полицейские предостерегли граждан от необдуманных поступков и призвали помнить, что железная дорога – не место для развлечений. Желание забраться на крышу вагона ради селфи может привести к тому, что человек окажется в больнице или даже в морге.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Ирпене погиб подросток, который лег под поезд во время селфи.

Также мы писали, как во Львове 15-летняя девушка делала селфи на товарном вагоне, получила удар током и умерла на месте от ожогов.