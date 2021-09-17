Сегодня в испанской больнице Аликанте умерла украинка, сорвавшаяся в море с высоты 30 метров во время попытки сделать селфи. Инцидент произошел 14 сентября рядом с популярной испанской достопримечательностью Кастель де Бенидорм. Девушка получила множественные серьезные травмы, спасти ее не удалось. Ей было 26 лет.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 17 сентября, в комментарии РБК-Украина.

14 сентября украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров. Как заявили в МИД Украины, девушка была госпитализирована, но от полученных серьезных травм скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей.

Момент попытки спасения украинской туристки, упавшей в море с высоты 30 метров. Видео: 1+1



Ранее "Страна" писала о том, что в Испании во время купания трагически погибла украинка из Тернополя. Ее накрыло морской волной.

Также мы сообщали, что в аэропорту Неаполя умерла гражданка Украины, ездившая на заработки в Италию. После смерти женщину обокрали, похитив ценные вещи и деньги.