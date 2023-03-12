Из-за попытки сделать эффектное фото подросток под Киевом распрощался с жизнью. Фото: Facebook/MNS.GOV.UA

В Киевской области двое 13-летних подростков залезли на грузовые вагоны и дотронулись до высоковольтных проводов. В результате один из них погиб, второй госпитализирован.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"11 марта в 14:43 спасателям Бучанского района поступило сообщение о том, что в городе Вишневое на железнодорожном вокзале, на крыше товарного поезда (закрытого типа), который находился на дополнительном пути, двух подростков 2009 года рождения поразило электрическим током. В результате происшествия один погиб на месте, а его товарищ получил ожоги лица 1-й степени и острый шок. Пострадавший госпитализирован. Тело погибшего подростка с крыши поезда пришлось снимать спасателям", - говорится в сообщении.

Как рассказали работники железной дороги, ребята пытались сделать фото на вагонах, добавили в ГСЧС.

Под Киевом погиб подросток от удара током

Под Киевом погиб подросток от удара током

Под Киевом погиб подросток от удара током

Ранее мы рассказывали, что жителя Боярки ударило током на цистерне, где он пытался сделать эффектное фото. Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали.

Также "Страна" сообщала, что во Львове 15-летняя девушка делала селфи на товарном вагоне и тут же умерла от ожогов.

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