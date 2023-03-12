В Киевской области двое 13-летних подростков залезли на грузовые вагоны и дотронулись до высоковольтных проводов. В результате один из них погиб, второй госпитализирован.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"11 марта в 14:43 спасателям Бучанского района поступило сообщение о том, что в городе Вишневое на железнодорожном вокзале, на крыше товарного поезда (закрытого типа), который находился на дополнительном пути, двух подростков 2009 года рождения поразило электрическим током. В результате происшествия один погиб на месте, а его товарищ получил ожоги лица 1-й степени и острый шок. Пострадавший госпитализирован. Тело погибшего подростка с крыши поезда пришлось снимать спасателям", - говорится в сообщении.

Как рассказали работники железной дороги, ребята пытались сделать фото на вагонах, добавили в ГСЧС.

Ранее мы рассказывали, что жителя Боярки ударило током на цистерне, где он пытался сделать эффектное фото. Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали.

Также "Страна" сообщала, что во Львове 15-летняя девушка делала селфи на товарном вагоне и тут же умерла от ожогов.