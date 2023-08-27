В Индии учительница предложила семилетним школьникам дать пощечину однокласснику-мусульманину.

Кадры стали вирусными в социальных сетях и вызвали волну возмущения в Индии, а полиция начала расследование.

По данным СМИ, ЧП произошло в частной школе в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

На видео можно заметить, что плачущего мальчика бьют по лицу - по предварительным данным, за ошибки в умножении.

"Почему вы так слабо бьете? Ударьте его посильнее", - подстрекает учительница учеников в то время, как мальчик плачет.

Позже педагог предлагает больше не давать школьнику пощечин, поскольку у того покраснело лицо, однако дети продолжают его бить по телу.

Отец пострадавшего ребенка сообщил о произошедшем в полицию и забрал его из школы, однако выдвигать обвинений не стал.

Индийские власти уже подтвердили, что видео подлинное, и пообещали принять меры. В то же время лидер индийской оппозиции Рахул Ганди обвинил правительство в разжигании религиозной ненависти.

С 2017 года штатом Уттар-Прадеш управляет возглавляемая премьер-министром страны Нарендрой Моди индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната (БДП).

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