На Волыни священник угрожал ружьем и связал скотчем шестиклассницу, которая рвала черешню во дворе храма.

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на судебное постановление.

Инцидент произошел в Ковеле вечером 8 июня в храме Святой Анны Римско-католической церкви.

Настоятель прихода увидел, что ученица 6-го класса одного из лицеев города на территории костела рвет черешню.

Он лишил девочку свободы, "связав ее тело скотчем, сопровождая угрозой применения предмета, внешне похожего на оружие в виде ружья".

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение).

Священнослужителя отправили под ночной домашний арест.

Напомним, священник РПЦ, лишенный сана за замену слов в молитве, перешел в Константинопольский патриархат.

В середине июня в поселке на Херсонщине при обстреле войсками РФ погиб священник УПЦ, раздававший гумпомощь. Погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина. В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

Также мы писали, как в Лавре между противником УПЦ и священником возник конфликт из-за флага.