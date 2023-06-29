Священный синод Константинопольского патриархата на заседании 27-28 июня решил восстановить в сане московского священника Русской православной церкви Иоанна Коваля. Теперь он находится под юрисдикцией Фанара.

Об этом говорится на сайте церковного секретариата.

Синод рассмотрел апелляцию Коваля и пришел к выводу, что РПЦ лишила его сана не по церковным причинам, а из‑за слов о войне в Украине. Московский священник продолжит службу в Константинопольском патриархате Варфоломея I, под юрисдикцией которого теперь находится.

В сентябре 2022 года патриарх Кирилл впервые прочел молитву "О святой Руси". Позже он благословил читать ее во всех православных храмах. Коваль заменил слово "победа" на "мир" во фразе: "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу". На Коваля подали заявление прихожане, после чего в феврале 2023-го его запретили в священнослужении. А в мае церковный суд Москвы лишил Коваля сана.

Протоиерей РПЦ Владислав Цыпин уточнил, что дело не в одном только слове "мир", главная причина санкций — отказ Коваля выполнять указания викария и "повиноваться священноначалию".





В мае мы сообщали, что РПЦ заявила о переходе в ее подчинение Бердянской епархии на оккупированной территории.

Также мы рассказывали, что при содействии РПЦ Россия передала Венгрии группу украинских пленных из Закарпатья.