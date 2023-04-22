В Турции великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был арестован полицией за кражу дорогих антикварных часов. Однако после вмешательства полицейской охраны патриарха Варфоломея его освободили.

Об этом сообщила выходящая в США грекоязычная газета "Этникос Кирикас", также событие широко осветили турецкие телеканалы.

Как написала газета, Сиксоса арестовали в Стамбуле в понедельник, 17 апреля. Украденные им карманные часы очень ценные, они были изготовлены из 18–каратного золота для коллекции в 1800 году и стоят полмиллиона лир (чуть менее миллиона гривен по текущему курсу).

Вора вычислили после проверки камеры наблюдения. Для хозяйки магазина было шоком увидеть, кто похитил товар. По ее словам, архимандрит был одет в приличный костюм и сказал работникам магазина, что он грек.

При задержании Сиксос уверял, что просто "забыл часы в руке и забрал с собой".

Архимандрита доставили в тюрьму, из которой, однако, он был освобожден после вмешательства полицейской охраны патриарха Варфоломея.

Источники в Фанаре рассказали изданию, что патриарх ужасно обеспокоен и опечален этим инцидентом, потому что его освещают в турецкой прессе и в интернете.

"Это позор, потому что виновный - член патриаршего двора и ему следовало подумать об институте, который он представляет, и быть осторожнее", - заявила хозяйка магазина журналистам.

После резонанса в СМИ Константинопольский патриархат выступил с заявлением.

"Относительно получившего огласку дела, в котором якобы замешан клирик Вселенского престола, служба печати и связи Вселенского патриархата сообщает, что по решению его святейшества Вселенского патриарха Варфоломея этот священнослужитель, с первого же момента, как стало известно о деле, отправлен в отпуск до полного выяснения обстоятельств дела. До тех пор Вселенский патриархат не будет делать никаких других заявлений", - сказано в заявлении.

В беседе с журналистами греческого "Национального вестника" Сискос также отказался от комментариев, сославшись на то, что пока идет расследование, он не может ничего говорить, а также у него нет разрешения директора пресс-службы Вселенского патриархата.

"Варфоломей очень болезненно воспринял этот скандал. Сискос – один из самых приближенных к Варфоломею священников, ответственный за библиотеку патриархата. По сути, он его правая рука. Сиксос родом из Касторьи (город на северо-западе Греции - Ред.), пришел в патриархию мирянином и был там рукоположен в диакона и пресвитера", - сказал "Стране" источник, близкий к Константинопольскому патриархату.

Всего при патриаршем дворе три великих архимандрита.

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