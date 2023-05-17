Пока в Украине лишают УПЦ храмов, на захваченных Россией территориях идет похожий процесс: приходы переходят в прямое управление Русской православной церкви.

Вчера Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию в прямое подчинение патриарху Кириллу. Россияне сослались на обращение местного духовенства и отсутствие правящего архиерея - митрополита Бердянского и Приморского Ефрема.

Московская патриархия назначила на его место епископа Луку, который ранее управлял одной из епархий в Новосибирской области.

В ответ Украинская православная церковь обвинила священников Бердянской епархии, перешедших в РПЦ, в нарушении канонов и предположила, что переход состоялся по принуждению.

"Духовенство Бердянской епархии неоднократно и открыто выражало полную поддержку и слова доверия своему правящему архиерею... Озвученные отдельными священниками противоположные заявления резко диссонируют с предыдущими и вызывают сомнение в их искренности и отсутствии принуждения к их провозглашению", - говорится в заявлении Украинской православной церкви.

Там добавили, что митрополит Ефрем запретит указанным священникам в служении.

При этом в УПЦ подтвердили отсутствие митрополита Ефрема в Бердянске - он уехал на лечение за границу по состоянию здоровья. "Он сообщил, что во время лечения управление возглавляемой им епархией будет осуществляться в телефонном режиме", - заявили в УПЦ.

Напомним, что в прошлом году в РПЦ перешла часть епархий в Донецкой и Луганской областях. А крымские епархии Русская православная церковь присоединила к себе летом.

Ранее мы писали, что патриарх РПЦ Кирилл лишил сана диакона Андрея Кураева, который осудил вторжение в Украину.