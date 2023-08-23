Украина будет признавать образование, полученное на оккупированных территориях. Но для этого нужно будет пройти аттестацию.

Такой законопроект под номером 9591 сегодня поддержала Верховная Рада. Карточка документа опубликована на сайте парламента.

Как указано в документе, лицам, проходящим аттестацию для получения высшего образования, могут быть засчитаны результаты обучения и кредиты Европейской системы перевода и накопления баллов (ECTS) в объеме не более 75% от общего объема образовательной программы.

Аттестация не будет проводится по некоторым специальностям, перечень которых утвердит Кабмин, а также для признания результатов обучения и баллов ECTS на втором (магистерском) и третьем (образовательно-научном и образовательно-творческом) уровне высшего образования.

Исключение составят образовательные программы подготовки магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений на основе полного общего среднего образования или профессионального высшего образования.

Ранее мы писали, что сегодня в Верховной Раде предложили предоставлять адвокатам отсрочку от мобилизации.

А на днях в Раду внесли постановление, в котором расписан порядок действий Украины в Крыму после его освобождения.