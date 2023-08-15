В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать в Украине порно. Подробности документа приводит нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Законопроект предлагает, чтобы уголовная ответственность осталась исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake)

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия)

порно с детьми и для детей.

"За все остальное из ст. 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000+ дел в год", - пишет Железняк.

Он отмечает, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями и прописаны в отдельных статьях УК.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы поясняют, что сейчас в Украине порнографией по закону считается даже частная фотография, отправленная по мессенджеру мужу. И правоохранители заводят сотни подобных уголовных дел.

Например, в прошлом месяце Полтавский суд оштрафовал женщину на 34 тыс. гривен за "нюдсы" для мужа, признав их продукцией порнографического характера.

По такой статье в прошлом году в суд было передано больше 600 дел.

Под статью подпадает не только публикация роликов на Pornhub и OnlyFans, но и хранение или создание картин с эротическими сюжетами и гипотетически даже заимствование друзьям книг по сексуальному здоровью.

Депутат "Голос" Ярослав Железняк в комментарии "Стране" сообщил, когда законопроект о декриминализации порно может появиться в зале заседаний.

"Высокая вероятность, что до конца этого года законопроект будет в зале", — сообщил нардеп.

Напомним, еще в сентябре в ответ на петицию, которая набрала 25 тысяч голосов, президент Зеленский поручил Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики в Украине.

Тем временем эротическая соцсеть OnlyFans за год войны увеличила выплаты в госбюджет Украины в два с половиной раза.

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