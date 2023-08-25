Президент РФ Владимир Путин своим указом ввел территориальную оборону в четырех аннексированных регионах Украины (за вычетом Крыма) и ее аналог еще в восьми регионах.

В последних, где с октября 2022 года был установлен "средний уровень реагирования", в управление оперативных штабов переводятся различные войска – Росгвардии, МЧС и Минобороны.

Речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Именно в этих регионах создадут временные "унитарные предприятия", имеющие право на оружие для "борьбы с противником" (аналог территориальной обороны).

О том, что такие подразделения будут активно создаваться и использоваться, свидетельствует еще один указ: о социальных гарантиях сотрудникам этих предприятий.

Их семьям заплатят по пять млн рублей (более 52-х тысяч долларов) в случае гибели и три миллиона (более 31 тысячи долларов) в случае увечья (травмы, контузии) - аналогично с "добровольческими формированиями". Правительству поручено найти деньги на указанные цели.

Тем временем в ГУР заявили, что россияне с прошлой осени продолжают скрытую мобилизацию, и сейчас Москва рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек.

А российские паблики пишут, что после выборов 10 сентября в России объявят новую мобилизацию.