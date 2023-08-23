Президент РФ Владимир Путин встретился с назначенными РФ т.н "главами" захваченных территорий Луганской и Запорожской областей накануне анонсированных "выборов".

Как сообщает Кремль, Леонид Пасечник рассказал Путину, что в т.н "ЛНР" напряженная ситуация из-за боевых действий, а потому в день "голосования" 10 сентября в регионе будут приняты "дополнительные меры".

Евгений Балицкий заявил, что в захваченной части Запорожской области "полностью готовы" к проведению "выборов".

Напомним, что на оккупированных частях Донецкой, Запорожской и Херсонской областях так называемые российские "выборы" стартуют досрочно.

В РФ 10 сентября проводятся довыборы в Госдуму и местные выборы в ряде регионов.

Также мы писали о том, что в российской ЦИК заявили, что могут в последний момент отложить выборы в захваченных регионах Украины.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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