В российском Брянске после атаки беспилотника загорелось административное здание завода "Кремний Эл" - одного из крупнейших в РФ производителей микроэлектроники.

Об этом сообщают местные телеграм-кналы.

По их информации, жители слышали два взрыва. При этом силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Сейчас пожарные расчеты работают, ликвидируя горение. Пострадавших от падения обломков, как заявляется, нет.

Власти региона заявляют, что около 17:30 российская ПВО перехватила над Брянском три беспилотника.

Вчера сообщалось, что БПЛА был сбит над Брянской областью, при подлете к областному центру. А в самом Брянске, по словам губернатора Александра Богомаза, после уничтожения беспилотника из-за падения обломков пострадали стекла в здании железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

Также вчера утром несколько беспилотников атаковали оккупированный Энергодар Запорожской области. В результате налета был поврежден многоквартирный дом.