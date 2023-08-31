Один из дронов, атаковавших Брянск 31 августа, упал на гостиницу управления делами правительства области.

Об этом сообщают местные паблики.

Эта гостиница находится в сотне метров от здания самой региональной администрации.

Центр города перекрыли.

Также стало известно, что незадолго до атаки дронов на Брянск ФСБ заявила об отражении в области атаки группы "украинских диверсантов".

Якобы они пробрались через границу с целью терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры, но в Навельском районе в ходе боя двое из них были убиты, а пятеро взяты в плен.

ФСБ утверждает, что это кадровые сотрудники СБУ, военнослужащие ГУР и Службы специальных операций Минобороны. При себе у них было оружие.

Российские паблики пишут, что их возможной целью могла быть Курская АЭС в городе Курчатов.

Напомним, что 31 августа в российском Брянске сообщали о взрывах после атаки беспилотников и публиковали видео их полета.

Накануне, 30 августа, в РФ сообщали о крупнейшей атаке беспилотников.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

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