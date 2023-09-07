Появилось видео, как в Энергодаре беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом
Несколько беспилотников сегодня утром атаковали оккупированный Энергодар Запорожской области. В результате налета поврежден многоквартирный дом.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале назначенный россиянами "врио губернатора" региона Евгений Балицкий.
"Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы", - написал "чиновник".
По данным "властей", пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
В интернете появилось видео инцидента.
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая большая атомная станция в Европе.
Ранее в РФ заявили об атаке беспилотников сразу на несколько регионов. БПЛА были сбиты над Брянской, Московской областью, а также над Ростовом-на-Дону. В последнем сбили два беспилотника. Один упал за городом, а второй - в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. Это рядом со штабом Южного военного округа РФ, который в июне захватывала ЧВК "Вагнер".
Как мы сообщали, сегодня в течение трех часов россияне атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвёртая атака Измаильского района за последние пять дней.