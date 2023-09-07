В РФ заявляют об атаке беспилотников сразу на несколько регионов.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

Так, БПЛА был сбит над Брянской областью, при подлете к областному центру. А в самом Брянске, по словам губернатора Александра Богомаза, после уничтожения беспилотника из-за падения обломков пострадали стекла в здании железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

Также дроны упали в Московской области и в Ростове-на-Дону.

В последнем ночью сбили два беспилотника. Один упал за городом, а второй - в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. Это рядом со штабом Южного военного округа РФ, который в июне захватывала ЧВК "Вагнер".

На месте падения повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Легко ранен один человек.

Судя по видео из местных пабликов, на месте падения дрона был сильный взрыв.

В Москве рано утром в четверг из соображений безопасности вводили частичные ограничения на полеты в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково". Как сообщает пресса, над Раменским районом Московской области был сбит дрон.

Ранее мы писали, что сегодня ночью Одесская область в четвертый раз за последние пять дней подверглась атаке российских дронов.

5 сентября мы рассказывали, что дроны пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Завидово в Тверской области.