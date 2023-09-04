Власти Брянской области заявили, что в приграничном Севском районе "пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской ДРГ".

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, на месте боестолкновения обнаружены брошенные "ДРГ" вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.

Тем временем воюющий на стороне Украины "Российский добровольческий корпус" заявил, что это была его операция, и что с российской стороны погибли двое военнослужащих.

Напомним, в июле сообщалось, что после рейдов под Белгород "Русский добровольческий корпус" переместился на Запорожское направление.

Мы писали, что 4 июня был последний крупный рейд РДК на территорию России. С тех пор сообщений о новых масштабных боях не появлялось.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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