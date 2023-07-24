На набережной Днепра в Киеве представители воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса" (РДК) нарисовали свою эмблему.

Но через некоторое время ее кто-то замазал и написал: "Пам'ятай, чужинець, тут господар - українець".

Напомним, что ранее украинская разведка рассказала об итогах рейда РДК в Белгородскую область.

Также мы писали о том, что РДК и легион "Свобода России" опровергли заявления минобороны РФ о своем разгроме.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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