В субботу, 9 сентября, в Украине идет 563-й день войны с Россией.

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9 сентября 2023 — последние новости сегодня:

10.38 В Украине "некоторые" политики рассматривают вариант заморозки войны на нынешней линии фронта - в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Об этом пишет влиятельный американский телеведущий Фарид Захария в колонке для "Вашингтон пост". Такое впечатление он составил после недавней поездки в Киев. Подробнее...

10.05 Администрация Байдена, скорее всего, отправит Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванных чиновников.

Один собеседник заявил, что решение по передаче ракет "приближается", но добавил, что планы могут измениться до официального объявления. Подробнее...

9.45 За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 59 раз. Три человека погибли, восемь ранены.

9.36 Россия, похоже, возвращается в мировую торговлю , несмотря на масштабные санкции, пишет Business Insider со ссылкой на Кильский институт мировой экономики (Германия).

Объем товаров, выгруженных в трех крупнейших портах России - Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск - за август приблизился к довоенному максимуму.

"В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала войны", - говорится в отчете.

Неясно, откуда поступили товары, но активность в этих портах оказалась "на удивление высокой".

"Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает. Похоже, Россия возвращается в мировую торговлю", - заявил в докладе Винсент Стамер, глава института Kiel Trade Indicator.

Институт не предоставил детализацию объема грузов через эти порты. Но к отчету приложен график, показывающий процентное изменение количества контейнеров за год.

8.45 В утренней сводке Генштаба рассказывается, как продвигается контрнаступление Украины.

08.02 Над Донецком все утро летает украинский флаг. Видео публикуют местные телеграм-каналы.