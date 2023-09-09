В декларации саммита G20, который начинается завтра в Нью-Дели, согласовано все, кроме вопроса по войне в Украине.

Как сообщает телеканал Sky, власти Индии выразили сегодня оптимизм по поводу того, что G20 завершит саммит окончательной декларацией, но признали, что остающаяся проблема заключается в разработке формулировок, касающихся войны в Украине.

Участники переговоров спорили по этому вопросу в течение нескольких дней, стремясь достичь консенсуса, который мог бы привлечь Россию и Китай к участию в решении важнейших глобальных проблем, таких как изменение климата, например.

Амитабх Кант, представитель Индии на переговорах в G20, заявил, что заключительное заявление саммита, Декларация лидеров, представит позицию глобального Юга и развивающихся стран.

"Декларация лидеров Нью-Дели почти готова, я не хотел бы на ней останавливаться. Эта декларация будет рекомендована лидерам ", - заявил Кант на пресс-конференции.

Четыре источника в индийском правительстве заявили, что формулировки по поводу войны в Украине являются единственным оставшимся вопросом, и вторая встреча шерп (доверенных лиц) для поиска консенсуса, вероятно, продлится до поздней ночи.

Ранее стало известно, что Россия блокирует принятие совместной декларации саммита стран G20 ("Большой двадцатки") в связи с Украиной.

Известно, что в коммюнике "Большой двадцатки" Китай смягчил позицию по войне в Украине. Все страны G20 договорились об общих формулировках относительно войны в Украине, но компромисс с Россией все же необходимо найти.