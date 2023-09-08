Россия блокирует принятие совместной декларации саммита стран G20 ("Большой двадцатки") в связи с Украиной.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление дипломата из Евросоюза.

По его словам, Россия объявила, что согласится на совместную декларацию саммита только при определенных условиях, которые касаются украинского вопроса, говорится в сообщении.

Как говорит дипломат, будучи страной-хозяйкой встречи, Индия ищет компромиссы. Однако пока Россия блокирует "компромисс, который в противном случае был бы приемлем для всех", заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что внести пункт об осуждении российской агрессии в Украине в декларацию не хотят Индия и Россия.

Тем временем газета Financial Time написала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди на полях саммита G20 призовет его повлиять на Россию в вопросе войны в Украине.

Также мы писали, что в коммюнике "Большой двадцатки" Китай смягчил позицию по войне в Украине. По данным источников Reuters, все страны G20 договорились об общих формулировках относительно войны в Украине, но компромисс с Россией все же необходимо найти.