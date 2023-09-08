Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди на полях саммита стран G20 ("Большой двадцатки") призовет его повлиять на Россию в вопросе войны в Украине.

Об этом пишет Financial Time.

Британский премьер, который является этническим индусом, едет в Нью-Дели, чтобы принять участие в ежегодном саммите G20. Это его первая поездка в Индию с момента вступления в должность. Ожидается, что Сунак и Моди проведут двусторонние переговоры, в ходе которых, в частности, обсудят прогресс в торговом соглашении, которое пытаются заключить страны. Кроме того, по словам представителя британского премьера, Сунак использует визит в Индию, чтобы продемонстрировать поддержку Украины и "способствовать дальнейшему укреплению ее глобальной поддержки".

"Мы будем использовать встречи с Моди, чтобы поощрить его использовать это влияние, чтобы покончить с жестоким вторжением", - сказал спикер.

В то же время издание считает, что, несмотря на попытки Сунака, Индия вряд ли займет более решительную позицию по отношению к России и ее вторжению в Украину.

Ранее сообщалось, что Индия предлагает проект декларации саммита "Большой двадцатки", в котором нет осуждения российского вторжения.

А летом премьер Индии Нарендра Моди призвал весь мир к переговорам для завершения войны в Украине.