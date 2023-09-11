В РФ сообщают, что ночью 11 сентября сбивали дроны над Белгородской областью.

Об этом пишут российские паблики и СМИ.

В сети публикуют видео, на котором, как утверждается, слышен взрыв в районе города Строитель. Всего россияне заявляют о двух сбитых беспилотниках.

Напомним, что утром 11 сентября россияне атаковали Украину "Шахедами". О звуках взрывов сообщали в Кривом Роге. В Кировоградской области сообщали, что есть ракетная угроза.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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