Утром РФ атакует Украину "Шахедами", есть ракетная угроза
Утром, 11 сентября, идет налет "Шахедов" на области, где звучит сигнал тревоги. Это Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Донецкая области.
Карта воздушной тревоги на утро 11 сентября
Воздушные силы заявляют о движении группы беспилотников в сторону Кривого Рога.
В Кировоградской области - ракетная угроза.
О взрывах в Кривом Роге сообщает глава администрации города Александр Вилкул. Призывает ничего не выкладывать в интернет.
Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.
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