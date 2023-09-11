Утром, 11 сентября, идет налет "Шахедов" на области, где звучит сигнал тревоги. Это Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Донецкая области.

Карта воздушной тревоги на утро 11 сентября

Воздушные силы заявляют о движении группы беспилотников в сторону Кривого Рога.

В Кировоградской области - ракетная угроза.

О взрывах в Кривом Роге сообщает глава администрации города Александр Вилкул. Призывает ничего не выкладывать в интернет.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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