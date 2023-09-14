Ночью, 14 сентября, сообщалось о нескольких взрывах в Евпатории в Крыму.

По данным местных пабликов, речь идет об атаке беспилотников, в результате которой что-то сильно взорвалось.

Минобороны РФ заявило об 11 сбитых над Крымом дронах.

Также, по утверждениям российского ведомства, пять украинских надводных дронов атаковали патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", все они "уничтожены огнем из штатного вооружения корабля".

Ночью снова перекрывали для движения Крымский мост.

Крымские телеграм-каналы публикуют видео взрывов в районе Евпатории, снятые утром.

Напомним, что 13 сентября в результате ракетного удара по Севморзаводу в Севастополе были повреждены десантный корабль и подводная лодка.

Также мы писали о том, что командующий Воздушными силами Украины поблагодарил пилотов после "ночного хлопка" в Севастополе.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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