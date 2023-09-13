В результате ракетного удара по Севастополю были поражены десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", находившиеся в сухом доке.

Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

Они также заявляют, что удар наносился западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

Говорят, десять ракет были запущены с территории Николаевской и Херсонской областей, а также со стороны острова Змеиный. Семь якобы сбили, а три достигли цели.

Крымские телеграм-каналы публикуют фото горящего корабля в сухом доке Севастополя.

Ранее командующий Воздушными силами Украины дал понять, что удар наносился с помощью авиации. Именно с самолётов и запускаются ракеты Storm Shadow.

Также американский OSINT-аналитик DefMon высказывал предположение, что целью мог быть один из российских больших десантных кораблей.

Напомним, ночью 13 сентября в Севастополе под ракетный удар попал Севморзавод. Также в минобороны РФ заявили, что три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота в море.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.