Крымский мост после полученных повреждений уже не будет функционировать в прежнем режиме. Кроме того, ему осталось не так много времени существовать.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.



"Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним - конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения довольно существенные и угрозы неизбежны", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и уже не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции.

Напомним, на днях на Крымском мосту установили новый пролет взамен рухнувшего при июльской атаке.

Кроме того, возле Крымского моста россияне обустроили заграждения из пяти затопленных барж. Предполагается, что таким образом войска РФ ставят заслон против украинских морских дронов, которые снова могут атаковать мост.

А накануне в России заявили, что уничтожили четыре украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Украина этой информации не подтверждала.