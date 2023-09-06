На Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного в результате атаки надводных дронов, которая произошла летом, в ночь на 17 июля.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com, опубликованные "Радио Свобода".

Судя по фотографиям, пролет был установлен в период между 3 и 5 сентября.

Ранее, в конце августа, сообщалось, что возле Крымского моста россияне обустроили заграждения из пяти затопленных барж. Предполагается, что таким образом войска РФ ставят заслон против украинских морских дронов, которые снова могут атаковать мост.

А в начале сентября стало известно, что россияне устанавливают в Черном море боновые заграждения для противодействия украинским надводным дронам.

Между тем атаки дронов на Крымский практически не прекращаются. Так, 2 сентября российское Минобороны заявило, что накануне ночью Крымский мост атаковали три надводных дрона. В ведомстве сказали, что все они были уничтожены без последствий для моста.

Кроме того, на мосту регулярно останавливают движение транспорта при малейшей угрозе новой атаки.