Под Киевом открыли мост через реку Ирпень, разрушенный в самом начале вторжения.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"На трассе М-06 Киев – Чоп открыт важный инфраструктурный мост. Сегодня начато движение по мосту в Стоянке через реку Ирпень и открыто все четыре полосы для проезда автотранспорта", – говорится в сообщении.

Запущено полноценное движение на мосту, что позволит увеличить пропускную возможность для автотранспорта и улучшит сообщение между населенными пунктами Киевского региона.

Правый проезд моста был отремонтирован в сжатые сроки. Уже в ноябре 2022 года движение было восстановлено. А вот левый дорожникам пришлось отстраивать буквально с нуля.

Оба проезда моста успешно прошли испытания.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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