На украинско-белорусской границе ночью взорвалось несколько мин.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его информации, мины сдетонировали от удара молнии.

"По информации, которой я владею, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что действует ограничение передвижения граждан на границе, особенно вблизи линии границы. Поэтому минные заграждения на отдельных направлениях, важных для безопасности Украины, угрожают только тем, кто хочет прийти к нам с войной", – отметил Демченко.

Белорусские СМИ сообщают, что взрыв произошел на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции "Словечно". Там сдетонировали противотанковые мины ТМ-62М.

На опубликованном фото видно разрушенное железнодорожное полотно на мосту на границе. Сообщается, что также повреждена опора моста.

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