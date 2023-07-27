В Киевской области восстановили мост через реку Здвиж между Бородянкой и Житомирской трассой, разрушенный в начале вторжения РФ.

Об этом сообщает ОВА.

Автомобильное движение по нему уже запущено.

Как сообщают чиновники, это новый мост, длина которого составляет 102 метра, построенный с учетом современных транспортных нагрузок.

Как писала "Страна", еще в июле прошлого года в Бородянке восстановили проезд через реку Здвиж по трассе Киев-Ковель-Ягодин.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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