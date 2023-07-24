В Закарпатской области обрушилась одна из секций моста через реку Тересва.

По данным полиции, обрушение произошло на трассе Мукачево – Рогатин в пределах населенного пункта Бедевля Тячевского района. Движение на этом участке перерыто.

Известно, что во время движения провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем.

В общей сложности в результате происшествия пятером пострадавших. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – двое детей.

Последствия обрушения

Мост долгое время считался аварийным. Его должны были отремонтировать еще в 2021 году по программе "Большая стройка".

Этот мост стратегически важен с точки зрения логистики, поскольку имеет выходы к границе с четырьмя странами ЕС.

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