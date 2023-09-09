В России завили, что уничтожили четыре украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост
Россиянами были уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.
Об этом пишет Минобороны РФ
Также МО РФ утверждает, что военными самолетами были уничтожены "четыре быстроходных катера с десантными группами ССО ВСУ, общей численностью до 50-ти украинских военнослужащих".
Украина этого не подтверждала. А появлявшуюся ранее информацию об ударах по катерам со спецназом опровергала.
Ранее сообщащали, что Россия снова заявили о поражении украинских катеров на северо-западе Черного моря.
Перед этим писали, что авиация ВСУ уничтожила российский катер при попытке высадки десанта на северо-западе Черного моря.
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