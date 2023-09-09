Россиянами были уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.

Об этом пишет Минобороны РФ

Также МО РФ утверждает, что военными самолетами были уничтожены "четыре быстроходных катера с десантными группами ССО ВСУ, общей численностью до 50-ти украинских военнослужащих".

Украина этого не подтверждала. А появлявшуюся ранее информацию об ударах по катерам со спецназом опровергала.

Ранее сообщащали, что Россия снова заявили о поражении украинских катеров на северо-западе Черного моря.

Перед этим писали, что авиация ВСУ уничтожила российский катер при попытке высадки десанта на северо-западе Черного моря.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

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