В составе Военно-морских сил Украины сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников.

О создании нового соединения стало известно во время торжеств по случаю Дня Независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский на Софийской площади вручил, среди прочих, боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения.

Ранее о существовании такого подразделения в составе украинского военного флота публично не сообщалось.

Напомним, на День Независимости президент Украины Владимир Зеленский выступил на Софийской площади в Киеве. На мероприятии присутствовали иностранные лидеры. После произнесенной речи президент вручил награды военным.

Также мы сообщали, что в ВМС Украины опровергли российское заявление об уничтожении катера с десантом возле острова Змеиный.

Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.

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