В составе ВМС Украины сформировали бригаду для применения морских беспилотников
В составе Военно-морских сил Украины сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников.
О создании нового соединения стало известно во время торжеств по случаю Дня Независимости.
Президент Украины Владимир Зеленский на Софийской площади вручил, среди прочих, боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения.
Ранее о существовании такого подразделения в составе украинского военного флота публично не сообщалось.
Напомним, на День Независимости президент Украины Владимир Зеленский выступил на Софийской площади в Киеве. На мероприятии присутствовали иностранные лидеры. После произнесенной речи президент вручил награды военным.
Также мы сообщали, что в ВМС Украины опровергли российское заявление об уничтожении катера с десантом возле острова Змеиный.
Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.
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