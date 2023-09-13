В РФ заявляют, что ночью 13 сентября в Севастополе под ракетный удар попал Севморзавод.

Минобороны РФ утверждает, что по нему нанесли удар десятью крылатыми ракетами, семь из которых были сбиты.

В заявлении МО РФ говорится, что в результате попадания крылатых ракет получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

По данным назначенного россиянами "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в результате атаки пострадали 24 человека.

Также, по данным минобороны РФ, три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота в море. "Патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера", - заявляет российское военное ведомство.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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