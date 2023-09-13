В среду, 13 сентября, в Украине идет 567-й день войны с Россией.

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13 сентября

09.35 Американский OSINT-аналитик DefMon полагает, что целью украинского ракетного удара по Севастополю мог стать один из российских больших десантных кораблей (проект 775, по классификации НАТО "Ропуча") и подлодка (проект 877, "Кило").

09.20 Первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США до конца года, сообщил директор Воздушных сил Нацгвардии США Майкл Ло, которого цитирует AP.

Сейчас они проходят тест на знание английского языка, до октября должны прибыть на базу американских ВВС "Моррис" в Тусоне, штат Аризона, и затем в течение трех месяцев могут завершить обучение. То есть, должны справиться до конца года.

Однако после этого украинцам еще нужно будет вернуться в Европу, пройти там. еще дополнительную подготовку в НАТО. Ло не смог оценить, сколько времени она займет.

Для пилотов, которые вообще ранее не имели опыта управления истребителями, обучение займет девять месяцев.

09.13 Российские паблики пишут о двух погибших после ракетного удара по Севморзаводу в Севастополе.

08.42 Еще кадры из Севастополя, где ночью был ракетный удар по Севморзаводу.

08.27 В РФ сообщают, что ночью дрон сбили в Конаковском районе Тверской области.

По данным российских пабликов, целью мог быть находящийся там Редькинский химзавод. Обломки, как утверждается, упали на его территории.

08.22 Из 44 запущенных этой ночью "Шахидов" были сбиты 32, сообщают Воздушные силы в своей утренней сводке.

По их данным, дроны с разных направлений атаковали Одесскую область.

Ранее в пабликах появились кадры пожара в порту Рени.

08.15 Видео последствий атаки беспилотников на Рени.

По словам водителя, удар наносился по бензовозам, которые грузились в порту.

08.10 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений.

Враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из РСЗО.

С началом текущих суток российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Орехово-Василовки.

Силы обороны Украины в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области.

ВСУ держат оборону неподалеку от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В результате штурмовых действий украинские военные имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

08.02 Ночью в Сумской области были сбиты три "Шахеда".

07.49 Ночью в Севастополе под ракетный удар попал Севморзавод.

Минобороны РФ сообщает, что по нему нанесли удар десятью крылатыми ракетами, семь из которых были сбиты.

В результате попадания крылатых ракет получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте, - говорится в заявлении МО РФ.

По данным т.н "губернатора" Севастополя Развожаева, в результате атаки пострадало 24 человека.

Также, по данным минобороны РФ, три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота в море. "Патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера", - заявляет военное ведомство.

07.42 Этой ночью и ранним утром силы РФ обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии бил по районному центру, Мировской и Марганецкой громадам.

Люди не пострадали. Но есть разрушение – повреждены чтыре частных дома, хозяйственная постройка, газопроводы.

В остальных районах области прошло без обстрелов.

07.39 Новая атака "Шахедов" на дунайские порты Украины. Налет длился четыре с половиной часа.

Было сбито 32 дрона, но есть попадание по припортовой инфраструктуре, сообщают Силы обороны юга.

Изуродованы нежилые здания, был пожар на стоянке грузового автотранспорта. Семь водителей госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.