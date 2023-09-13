Анализируем итоги 567-го дня войны в Украине.

Удары по Севастополю и Рени

Сегодня ночью Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту.

Российские власти заявили, что удар наносился десятью крылатыми ракетами, семь из которых удалось сбить. Пострадали 24 человека, а также два корабля, находившихся на ремонте.

Военные паблики предположили по спутниковым снимкам, что был поврежден большой десантный корабль и подводная лодка. Позже российские телеграм-каналы заявили, что речь о БДК "Минск" и субмарине "Ростов-на-Дону".

В ГУР Украины позже подтвердили эти данные. А командующий Воздушными силами Николай Олещук дал понять, что применялась авиация.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует...", - написал Олещук.

Отметим, что украинская авиация может наносить подобные удары лишь западными дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. О том, что именно такие ракеты использовались, писали и российские военные телеграм-каналы. А затем подтвердил и британский телеканал Sky News.

Официально применение данных ракет пока ни Киев, ни Москва, ни Лондон не подтверждали. Но западные ракеты впервые столь массированно применяют по аннексированному Россией полуострову.

Еще в момент их передачи Украине часто обсуждалось, что теперь Киев сможет бить по кораблям Черноморского флота прямо на их стоянке в Севастополе. Но до сих пор таких прецедентов не было.

Также минобороны РФ сообщало сегодня об атаке трех безэкипажных катеров на российский конвой в Черном море. По утверждениям РФ, все катера были уничтожены. Украина этого не комментировала.

При этом Киев сообщил, что в северо-западной части Черного моря был уничтожен российский катер типа КС-701 "Тунец".

То есть, Крым и Черное море становятся крайне оживленной ареной боевых действий и открывают по сути еще один фронт.

В рамках этого противостояния Россия сегодня нанесли очередной удар по дунайским портам Украины.

Предположительно в Рени этой ночью был прилет "Шахидов" по бензовозам, которые грузились в порту. Пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель.

Всего из 44 запущенных этой ночью "Шахидов" были сбиты 32. Все летели в сторону Одесской области.

В Румынии после ночной атаки против Одесской области опять нашли вероятные обломки дрона. Элементы были разбросаны на площади в несколько десятков метров в уезде Тулча - в 14 км от границы с Украиной.

Ранее обломки дрона уже падали на территорию Румынии. После этого около границы с Украиной начали строить бетонные бомбоубежища, а румынам сегодня ночью отправили уведомление об угрозе.

В тоже время власт страны дают понять, что не воспринимают это как акт нападения со стороны РФ.

"Речь не идет об атаке на Румынию. Люди добрые, никто на нас не нападает. Давайте успокоимся. Никто на нас не нападал, и никто не нападает", - заявил премьер-министр Марчел Чолаку. По его словам, сегодня ночью на территорию Румынии упали только обломки сбитого дрона, взрыва не было.

О том, что падение российского беспилотника на территории Румынии не является преднамеренным ранее заявлял и генсек НАТО.

То есть, и Румыния, и Альянс показывают, что не считают такие инциденты поводом для резких движений в сторону России.

Ситуация на фронте

На фронте Генштаб отчитывается о продвижении в районе Работино.

Российские паблики заявляют о контратаке арчи РФ к югу от населенного пункта, с целью нанести удар во фланг, наступающей восточнее группировки украинских войск и создать угрозу ее окружения.

Также украинские военные телеграм-каналы сообщают о продвижении ВСУ в Клещеевке к югу от Бахмута. Заявляется, что под контролем россиян там осталось только несколько домов.

Российские же военные паблики пишут о том, что армия РФ перебросила на это направление резервы и нанесла в Клещеевке контрудар.

О переброске российских резервов на фронт вчера заявляло Минобороны Украины. А сегодня об этом же сказала и британская разведка.

В частности, из резерва в зону боевых действий были впервые переброшены части 25-й общевойсковой армии РФ. Хотя, по данным британцев, изначально их собирались задействовать не ранее декабря.

По оценке экспертов, это может быть свидетельством "чрезмерной нагрузки" российских сил из-за украинского наступления на юге и призвано обеспечить командованию РФ большую оперативную гибкость.

Тем временем на Западе продолжают выходить материалы, в которых скептически оцениваются перспективы украинского контрнаступления.

Большой материал на эту тему опубликовал журнал The Economist.

Основные моменты статьи:

- Запад советовал сосредоточиться на наступлении на юге, но Украина пыталась растянуть оборону РФ, атакуя сразу в нескольких местах, в том числе на востоке около Бахмута;

- под Бахмутом остались опытные бойцы со старой техникой, а на юг направили неопытных бойцов с новой западной техникой. В результате они совершили ошибки, которых опытные бойцы могли не допустить;

- бойцам под Бахмут отправляют большую долю дефицитных боеприпасов. Источники издания говорят, что решение продолжать наступление под Бахмутом связано с политическими, а не военными резонами. О возможных причинах этого мы писали здесь;

- западное планирование наступления основывалось на опыте 20-го века, без учета новых типов датчиков и дронов. Российские укрепления также оказались более значительными, чем предполагали на Западе;

- наступление ВСУ на юге сразу пошло не по плану, а у Украины не было "плана Б". Тогда было решено перейти с бронетехники на атаки пехоты - это ограничило потери, но замедлило продвижение, что дает РФ время "перезагрузить" свою оборону;

- некоторые чиновники на Западе считают, что более рискованные масштабные атаки привели бы к значительным потерям в начале, но позволили прорвать оборону РФ. Украина отвечает, что это сулило лишь потери;

- обучения украинцев за границей было недостаточно, чтобы научить их западному способу ведения войны путем общевойскового маневра. В результате "украинцы до сих пор привязаны к советской доктрине". Впрочем, другие эксперты говорят, что украинский подход соответствует поставленной цели;

- у Запада недостаточно опыта, чтобы обучать украинцев передовой тактической практике, актуальной для нынешних реалий;

- дроны занимают центральное место в этой войне, а на западных полигонах строго ограничены условия, когда можно запускать БПЛА;

- Украине не хватает младших командиров с опытом ведения наступательных операций, из-за этого перегружено командование бригад;

Издание считает, что эти проблемы не будут решены в ходе нынешнего наступления, а Украине в конечном итоге придется вновь ввести в действие крупные подразделения механизированных и бронетанковых войск.

"Неясно, сколько свежих сил осталось у обеих сторон. Темпы истощения, похоже, благоприятствуют Украине, а не России, но источники предполагают, что Россия, вероятно, все еще может накопить достаточно резервов, чтобы заткнуть дыры", - пишет издание.

Опрошенные The Economist военные эксперты сомневаются, что до зимы Украине удастся выйти до Азовского моря.

Вопросы оружия

Сегодня стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли:

- 20 БМП Marder с боеприпасами;

- 2 бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;

- 3000 снарядов калибра 155 мм;

- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию;

- материалы для обезвреживания боеприпасов;

- 1 система наблюдения спутниковой связи Satcom;

- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

- 2 мобильные антенные системы;

- 10 систем обнаружения дронов.

России же удалось нарастить производство ракет до уровня выше довоенного, несмотря на западные санкции, что "может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США, Европе и Украине.

"Россия подорвала американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и министерство обороны для управления незаконными сетями людей, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, из которых их легче доставить в Россию", - пишет издание.

Нужные РФ чипы, которых хватит для изготовления пары сотен крылатых ракет, помещаются в несколько рюкзаков, что делает обход санкций относительно простым.

По данным издания, закупка необходимых компонентов идет через такие страны, как Армения и Турция. Европейцы и американцы пытались остановить эти обходные каналы, но пока не удается. Американские чиновники заявили, что они могут замедлить, но не остановить контрабанду Россией деталей.

Поэтому сейчас Пентагон работает над усилением украинской ПВО. Однако из-за размеров страны защитить ее всю сейчас не удается.

"По словам украинских чиновников, усиление ракетного обстрела может сокрушить противовоздушную оборону страны", - пишет NYT.

Отдельных ракет, например Х-55 у РФ на складах сейчас больше, чем до войны, однако в целом их запасы не так уж огромны.

По данным издания, в РФ выросло производство не только ракет, но и танков: со 100 машин в год до войны - до 200 сейчас. А также Москва приближается к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем первоначально предполагали западные разведки, и больше чем США и Европа вместе взятые.

По оценкам высокопоставленного чиновника Минобороны Эстонии Кусти Салма, нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство на Западе.

А затраты на производство при этом намного ниже. Например, производство одного 152-мм артиллерийского снаряда обходится РФ примерно в 600 долларов, а подобного 155-мм снаряда на Западе - в 5-6 тысяч долларов.

Однако производство РФ не поспевает за расходом тех же боеприпасов на поле боя и износа техники. При производстве артиллерийских боеприпасов в 2 млн штук в год, армия РФ делает 10 млн таких выстрелов. Поэтому она и ищет альтернативные каналы закупки, такие как КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня весь день общался с Путиным. О конкретных итогах их встречи (в которой принял участие и министр обороны Шойгу) не объявлено. Однако "военный" характер визита всячески подчеркивался сторонами.

Напомним, на Западе считают, что Россия и Северная Корея готовят военную сделку, по которой КНДР будет поставлять РФ снаряды, а Москва поможет корейцам как с военными технологиями, так и с продуктами.

Но официально пока ничего из этого Путин и Ким Чен Ын не подтверждали.

Песков лишь опроверг слухи, что на поле боя в Украину могут быть отправлены северокорейские солдаты.

Но по поставкам корейского оружия вопрос остается открытым.

В КНДР большие запасы снарядов советских калибров. Кроме того, Северная Корея производит дальнобойные ракеты для РСЗО, которые могут бить на расстояние 70-200 километров. Напомним, что недостаточное число артиллерийских систем, которые могут бить на расстояние более 30 километров (а также высокоточных снарядов и ракет к ним), называется экспертами одной из главных проблем российской армии на фронте.

Уклонисты и ЕС

Сразу три страны Европы заявили о том, что не станут выдавать Украине тех, кто уклоняется от военной службы.

В Германии, как сообщает Deutsche Welle, дезертирство и уклонение от военной службы не могут быть основанием для выдачи.

Кроме того, отказ от военной службы с оружием из соображений совести в Германии не только возможен, но и гарантируется конституцией - что является дополнительным препятствием для ведения процесса экстрадиции.

В ФРГ почти 170 тысяч потенциальных призывников - и это данные только за прошлый год.

Правда, в Минюсте ФРГ добавили, что если речь идет о даче взяток, чтобы не быть мобилизованным, то экстрадиция в теории возможна, поскольку это правонарушение подпадает под действие обычного уголовного, а не военного права.

Однако, как мы уже писали, сам факт взятки в отношении тех, кто покинул Украину, доказать крайне трудно и самой "пропускной" способности украинской правоохранительной системы по "производству" уголовных дел не хватит, чтоб подготовить тысячи запросов на экстрадицию (не говоря уже о десятках и сотнях тысяч).

Тем более, что в случае, если запрос на экстрадицию по делу о взятке все ж таки поступит, подозреваемый будет делать упор на то, что его хотят вернуть в Украину, чтоб мобилизовать в армию, а значит - подвергнуть его жизнь опасности. Поэтому экстрадиция крайне маловероятна (кроме случае, когда речь идет об организаторах схем по нелегальному выезду уклонистов за границу).

Венгрия также заявила, что не будет экстрадировать украинских призывников.

"Мы не расследуем ни одного украинского беженца, чтобы выяснить, призваны ли они на военную службу. Венгрия не экстрадирует их в Украину", - заявил вице-премьер Жолт Шемьен.

В Чехии заявили, что не станут этого делать в соответствии с европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления – а в их перечень входят уклонение от военной службы, дезертирство, неподчинение приказу и тому подобное.

Об этом заявил официальный представитель Минюста страны Владимир Репка, передает местное издание Idnes. Хотя могут быть отдельные исключения.

"Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Репка.

Ранее об отказе экстрадировать украинских мужчин призывного возраста заявляла Австрия. "Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали", - заявили в министерстве внутренних дел.

В Австрии находятся 14 тысяч украинцев призывного возраста.

Все эти заявления лишний раз подтверждают, что идеи "слуг народа" о массовой экстрадиции мужчин из ЕС в Украину вряд ли практически выполнимы. Хотя сложно поверить, что они сами об этом не догадывались. Но, по всей вероятности, озвучивание угроз имело целью не вернуть назад всех уехавших - а предотвратить выезд тех, кто лишь подумывал это сделать.