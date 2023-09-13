Американский OSINT-аналитик DefMon полагает, что целью ракетного удара по Севастополю мог стать один из российских больших десантных кораблей (проект 775, по классификации НАТО "Ропуча") и подлодка (проект 877, "Кило").

Он публикует спутниковый снимок, на котором, по его мнению, эти суда видны стоящими в сухих доках Севастопольского порта по состоянию на 8-е сентября.

Другой военный блогер публикует кадры этих кораблей в доках по состоянию на 12-е сентября.

Ранее минобороны РФ заявляло, что в ходе атаки получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на "Севморзаводе", который попал под обстрел. Названий судов не озвучивали.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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