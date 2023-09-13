Ракетный удар по Крыму мог наноситься с помощью авиации. Это дал понять командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует...", - написал Олещук.

Напомним, что ракетный удар был нанесен по Севморзаводу, где стоят на ремонте российские военные корабли и подлодки.

По данным украинской разведки, в Севастополе ракетным ударом был поврежден десантный корабль и подлодка.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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