В Севастополе ночным ракетным ударом 13 сентября был поврежден большой десантный корабль и подводная лодка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки", – сообщили в ГУР.

Ранее американский OSINT-аналитик DefMon также высказывал предположение, что целью мог быть один из российских больших десантных кораблей (проект 775, по классификации НАТО "Ропуча") и подлодка (проект 877, "Кило"). Он опубликовал спутниковые снимки с ними.

Минобороны РФ заявляло, что в ходе атаки получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на "Севморзаводе", который попал под обстрел. Названий судов не озвучивали.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.