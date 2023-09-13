В Севастополе ракетным ударом был поврежден десантный корабль и подлодка - источники в ГУР
В Севастополе ночным ракетным ударом 13 сентября был поврежден большой десантный корабль и подводная лодка РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки", – сообщили в ГУР.
Ранее американский OSINT-аналитик DefMon также высказывал предположение, что целью мог быть один из российских больших десантных кораблей (проект 775, по классификации НАТО "Ропуча") и подлодка (проект 877, "Кило"). Он опубликовал спутниковые снимки с ними.
Минобороны РФ заявляло, что в ходе атаки получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на "Севморзаводе", который попал под обстрел. Названий судов не озвучивали.
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