РФ развернула в Крыму еще одну станцию для запуска беспилотников "Шахед" по Украине.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, от новой станции до материковой части Украины путь будет немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря, откуда дроны запускались ранее.

Беспилотники запускают над Черным морем, чтобы максимально скрыть их движение, маршрут и звук.

Отметим, что в последние дни РФ наносит удары беспилотниками по Одесской области. Сегодня ночью Воздушные силы сбили 16 из 20 "Шахедов", запущенных по региону.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.