Ночью 8 сентября Россия атаковала Одесскую область группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений. Всего зафиксированы пуски 20 "Шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня рано утром российская армия нанесла ракетный удар по Сумам. В результате атаки разрушен частный дом.

Также эти утром в Запорожье российские войска нанесли ракетный удар баллистическими ракетами, попали по инфраструктурному объекту. Есть один пострадавший.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

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