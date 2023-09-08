Сегодня рано утром российская армия нанесла ракетный удар по Сумам. В результате атаки разрушен частный дом.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору", - говорится в сообщении.

О пострадавших информации нет, но уточняется, что людям оказывается помощь.

Также власти сообщали, что в регионе работала ПВО.

Ранее мы писали, что россияне за день совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов. В результате обстрела повреждены были частный дом, квартиры, административное помещение, автомобили и железнодорожное полотно. Ранен один человек.

Также мы сообщали, что 6 сентября оживленное место в Константиновке в Краматорском районе Донецкой области, попало под обстрел. В результате прилета по рынку погибли 17 человек и десятки ранены.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

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