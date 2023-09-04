В течение 3 сентября россияне совершили двадцать обстрелов Сумской области. В результате 137 взрывов повреждены частные дома и помещение агропредприятия.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

"Произошло 20 обстрелов, зафиксировано 137 взрывов на приграничных территориях в населённых пунктах Сумской области. По обстрелы попали Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Свеская, Великописаревская общины", - говорится в сообщении.

Приводятся следующие данные:

Белопольская община - минометный обстрел (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (7 взрывов). В результате артобстрела повреждены частный дом, хозяйственное сооружение;

Хотинская община - сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв), обстрел из артиллерии (4 взрыва);

Краснопольская община - зафиксированы гранатометные обстрелы (СПГ и АГС) (19 взрывов), минометные обстрелы (13 взрывов), артобстрел (2 взрыва) и обстрел шестью неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (6 взрывов);

Эсманская община - враг бил из артиллерии (9 взрывов);

Зноб-Новгородская община - совершен гранатометный обстрел (АГС) (20 взрывов);

▪️Свесская община - сброшены две мины;

Великописаревская община - осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (48 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва);

По окраине города Ворожба Сумского района совершен артиллерийский обстрел (САУ) (6 взрывов), в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и помещения агропредприятия.

Напомним, на днях россияне ударили по предприятию в Сумской области и попали в авто энергетиков. Ранены два человека.

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