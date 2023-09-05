В течение минувшего дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В Середино-Будской громаде в результате обстрела повреждены частный дом, две квартиры в многоквартирном доме, административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. Также ранен один человек.

В Эсманской громаде повреждено складское помещение агропредприятия.

В Белопольской громаде в результате танкового обстрела повреждена линия электропередач.

Напомним, в течение 3 сентября россияне совершили двадцать обстрелов Сумской области. В результате 137 взрывов повреждены частные дома и помещение агропредприятия.

Ранее мы писали, что россияне ударили по предприятию в Сумской области и попали в авто энергетиков. Ранены два человека.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.